«تاج الدين»: المدينة الطبية بجامعة عين شمس «حاجة مفرحة».. «فيديو»

وصف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ المدينة الطبية في جامعة عين شمس، بأنها «حاجة مفرحة»، مشددًا في الوقت ذاته على أن معهد ناصر يُقدم خدمة مميزة رائعة، وعمليات القلب فيها نتائج عالمية، بالإضافة إلى كل أنواع الجراحات.

تدخلات حديثة تتم في مصر بعد توفير الإمكانات من الدولة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «ما يحدث في معهد ناصر تطوير أكثر واستيعاب أكثر وتدخلات حديثة تتم في مصر بعد توفير الدولة الإمكانات اللازمة، سواء من وزارة الصحة أو المؤسسات الجامعية أو التأمين الصحي ثم الخبرة المصرية البشرية في هذا المجال وجميع أنواع الجراحات في أي دولة متقدمة في العالم تتم في مصر».

عوض: أشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء مدينة عين شمس الطبية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «أشيد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة عين شمس الطبية التابعة لجامعة عين شمس، وموقعها في العباسية، حيث تُستكمل بسرعة هائلة سواء أعمال الإنشاءات أو التجهيزات الطبية والقوى البشرية، وكل ذلك يبشر بمنظومة رائعة للرعاية الصحية».