«الديهي»: توريد 4.4 مليون طن قمح حتى الآن.. ولدينا مخزون يكفي 7 أشهر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسلمت حتى الآن 4.4 مليون طن قمح من المزارعين، وهذا الرقم قياسي لم يحدث من قبل: «ما يحدث إشارة ربانية بأن الله يقف مع مصر»، موضحًا أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين تحدث عن أن مصر تمتلك قمح يكفي 7 أشهر، كما تعاقدت هيئة السلع التموينية على استيراد ربع مليون طن قمح من روسيا لتعزيز مخزون الدولة من القمح في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

شراء 1.5 مليون طن من شعير الأرز

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن الدولة تقوم بشراء 1.5 مليون طن من شعير الأرز مثلما أعلنت وزارة التموين؛ فالأسعار مجزية وتوفر هامش ربح جيد للمزارعين، إذ أعلنت الوزارة شراء طن الأرز رفيع الحبة بـ6500 جنيه، وعريض الحبة بـ6850 جنيها، كما أن القرار نص على توريد المزارع طن عن الفدان، في حين أن الفدان ينتج في المتوسط 4 أطنان، مشيرًا إلى أن التوريد إجباري وأي مزارع لن يلتزم بالقرار يحرم من زراعة الأزر مستقبلا.

غلق باب التوريد للقمح نهاية الشهر الحالي

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أنه يتم غلق باب توريد القمح نهاية الشهر الجاري؛ إذ يتم يوميا توريد ما يتراوح من 28 إلى 38 ألف طن يوميا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن وزير التموين أوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي للزيوت يكفي 6 أشهر، والسكر 6 أشهر، ويبدأ الموسم المقبل لقصب السكر في يناير، والبنحر في فبراير، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي للأرز يكفي 3 أشهر، بالإضافة إلى استيراد 30 ألف طن من الهند ويبدأ موسم توريد الأزر قريبا.