مفاجأة مهرجان الهجن بالعلمين.. متسابق يشتري ناقة بـ50 ألفا ويفوز بعدها بدقائق

اختتمت فعاليات مهرجان الهجن في العلمين في نسخته الرابعة، مساء أمس، والذى أقيم في جنوب قرية سيدى عبدالرحمن بصحراء العلمين بمضمار الهجن، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد المصري للهجن ودعم وتنسيق مع الاتحاد الإماراتي للهجن، وبحضور عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، رئيس الاتحاد الإماراتي للهجن.

ابن سيناء يفوز بالمركز الأول

وقال حمد خالد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، بالأمس، إنه جرى تنظيم 32 شوطا على مدار اليوم، منهم 20 شوطا في الفترة الصباحية، و12 شوطا، في الفترة المسائية، ووزعنا جوائز الفترة الصباحية الأول تحصّل على سبعة آلاف درهم إماراتي، وهو ما يعادل 36 ألفا و500 جنيه، كما حصل الفائزون التسعة الآخرون، من الثاني حتى العاشر كل منهم على ألف درهم إماراتي ما يعادل 5220 جنيها، وتوّج المُتسابق محمد زايد التيهي، من قبيلة التياهه ابن محافظة شمال سيناء، بالمركز الأول.

سباق هجن محافظة مطروح

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»، أنه جرى تنظيم مسابقة الهجن للمشاركين من محافظة مطروح بمضمار العلمين، ضمن الأشواط بالمسابقات، وفاز خلالها بالمراكز الأولى من، روفه ضيف بلوزة، بالمركز الأول، وعلام عوض حمودة، بالمركز الثاني، ومحمد فضيل، بالمركز الثالث، وتبارك بو ريزة الجميعي بالمراكز الرابع.

مفاجأة المهرجان

وأشار إلى أن هناك متسابقا من مطروح اشترى ناقة قبل السباق بدقائق، بمبلغ 50 ألف جنيه، وكانت المفاجأة بفوزه بالمركز الأول في الهجن الخاص بمحافظة مطروح، وحصل على قيمة المركز الأول 7 آلاف درهم إماراتي، بقيمة 36 ألف جنيه، وهي الطرفة التي شاهدناها بالمهرجان.

المحافظات المشاركة في مهرجان الهجن

وأوضح أن هناك العديد من المحافظات التي شاركت في المهرجان أبرزها محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان والإسماعيلية، والأقصر والوادي الجديد والسويس، والشرقية، ومحافظة مطروح التي شاركت بعدد كبير 14 من الهجن، بإجمالي 900 متسابق في المهرجان.

أول نادٍ للهجن بمطروح

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على أهمية رياضة الهجن ودعمها والتنسيق مع الإمارات لإقامة نادٍ للهجن في محافظة مطروح، بالإضافة إلى تنشيط السياحة والاهتمام بالتراث العربي بمسابقات الهجن.