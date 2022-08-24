تفاصيل حادث الدائري.. تريلا تصطدم بـ13 سيارة والأمن يتحفظ على سائقها

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن تحفظت على سائق النقل الثقيل المتسبب في حادث دائري المريوطية ويدعي «عواد سمير»، من قليوب بمحافظة القليوبية، حيث تسبب في تدمير أكثر من 13 سيارة.

وكشفت المصادر، تفاصيل حادث الدائري، حيث اصطدمت سيارة النقل الثقيل بأخرى ربع نقل وسيارات ملاكي، كما كشفت أسماء الضحايا.

التحفظ على سائق النقل المتسبب في حادث دائري المريوطية

وبحسب المصادر، فإن أجهزة الأمن طلبت من المستشفى المحتجز بها سائق النقل المتسبب في حادث الدائري بالمريوطية، بيان بحالته الصحية، تمهيدا لاقتياده إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل الخطأ والإصابة الناجمة عن تصادم سيارته الـ«تريلا»، بعدد من السيارات النقل والملاكي على طريق دائري المريوطية.

أسماء المتوفين في حادث دائري المريوطية

وأوضحت المصادر، أن حادث طريق دائري المريوطية أسفر عن مصرع شابين هما عمرو محمد حسن وآخر غير محدد هويته، كما تبين إصابة آخرين بينهما محمود إبراهيم منصور، المحتجز في مستشفى الشيخ زايد، وتبين أن حالته الصحية مستقرة.

تفاصيل حادث الدائري وأسماء الضحايا

وتبين من معاينة النيابة العامة، وجود تلفيات في عدد من سيارات الملاكي وسيارة ربع نقل بجانب السيارة النقل الثقيل «تريلا»، المتسببة في الحادث، وقررت النيابة انتداب لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة مكان الحادث والسيارات التالفة والنقل الثقيل وإعداد تقرير فني عن حالة السيارة المتسببة في الحادث وفحص الفرامل والتأكد من حالتها الفنية.

بلاغ بوقوع حادث الطريق الدائري

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري وانتقلت قوات الأمن وكشفت تفاصيل حادث الدائري، وأسماء الضحايا، وتحرر محضرًا بالواقعة بعد نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.