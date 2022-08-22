وزير النقل: مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري ملحمة بكل المقاييس

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه محافظو القاهرة اللواء خالد عبد العال والجيزة اللواء أحمد راشد والقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، جولة تفقدية اليوم بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وتفقد الوزير مع المحافظين، الأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

توفير وسائل نقل صديقة للبيئة

وجرى استعراض جميع التعارضات الخاصة بتلك المواقف والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري خاصة وأن الحكومة توفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT، ويأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

كما تفقد الوزير بعض محطات BRT التي يبلغ عددها 47 محطة مثل الزهراء والعزبة والجزائر والأوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور والسلام والشرقية، وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الأتوبيسات مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، إذ يصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي يكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وتابع وزير النقل خلال جولته، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري التي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي / وصلة الواحات والمريوطية / المنصورية بإجمالي طول 34 كم، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع الإسماعيلية الزراعي، وكذلك متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي «السطحي»، الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل.

ووجّه بتنفيذ جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، والالتزام بنهو كل قطاع في المواعيد المخططة، واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست ومنظومة النقل الذكي على الطرق ITS، التي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية.

كامل الوزير: نسابق الزمن للانتهاء من تطوير الطريق الدائري

وأكد وزير النقل على هامش الجولة في تصريحات صحفية، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من جميع مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110 كم، مشيرا إلى أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري التي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من المريوطية / المنيب / الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام / مسطرد / إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية / طريق الفيوم / تقاطع طريق الواحات، بإجمالي طول 76 كم.