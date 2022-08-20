إزالة 33 كشكا ومحلا مقامة بالمخالفة على حرم الطريق الدائري بالجيزة

تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز المدن لإزالة تعديات المحال والأكشاك والباعة الجائلين على الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة نفذت من خلال حي شمال الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق، حملات مكبرة بميدان الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد ومنطقة البراجيل وإمبابة لتحقيق الانضباط، حيث تم إزالة 33 كشكا ومحلا وفاترينة مقامة بالمخالفة في نهر الطريق العام، وكانت تمثل مظهرا غير حضاري وتحدث إعاقات للحركة المرورية.

إزالة التعديات على طريق البراجيل

وأشار «راشد» أن الحملات قامت بإزالة 15 محلا وكشكا مقامة بالمخالفة بقطاع المنيرة الغربية على طريق البراجيل بجوار وأسفل الطريق الدائري في إطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات على الطريق العام وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتيسير حركة المركبات.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إزالة عدد 7 محلات وأكشاك مقامة بالمخالفة بنهر الطريق متعدية على خط التنظيم منذ سنوات بمنطقة الكيت كات، بالإضافة إلى إزالة 11 كشك وفاترينة ومحل وتعديات بالمنطقه خلف مسجد خالد بن الوليد بإمبابة، ورفع 800 حالة إشغال للمحال والباعه الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتوازي مع الدفع بفرق النظافة لرفع المخلفات الناتجة عن الحملة، والتي تقدر بحوالي 10 أطنان مخلفات.

حملات يومية في كافة الأحياء والمراكز والمدن

وفي نفس الإطار، واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع إمبابة والتي تم خلالها إزالة 75 «تاندة» وتعدي لمحلات وحواجز حديدية لحجز أماكن انتظار السيارات بالطريق العام بمنطقة أرض الجمعية، ورفع 220 حالة إشغال للباعة الجائلين، ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تشهدها الأحياء والمراكز والمدن.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.