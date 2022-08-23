«التضامن»: «طريقك أمان» تستهدف 8 آلاف عامل في خدمات التوصيل

قالت ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن للتأمين والحماية الاجتماعية، إن مبادرة «طريقك أمان» تستهدف 8 آلاف عامل يعملون في خدمات التوصيل، من خلال حصرهم وتسجيلهم لمد الحماية التأمينية لهم، موضحة أن الوزارة ستتحمل حصة صاحب العمل ومد الرعاية الصحية.

«طريقك أمان» امتداد لتشغيل العمالة غير المنظمة

وأضافت «صابرين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على شاشة «المحور»، أن «طريقك أمان» تُعد امتدادا للمبادرة الرئاسية لمد الحماية الاجتماعية للعديد من قطاعات العمالة غير المنتظمة، موضحة أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم العمالة غير المنظمة بدأت بمبادرة «بر الأمان» التي تستهدف فئة الصيادين، ثم إطلاق مبادرة «طريقك أمان» بالشراكة مع القطاع الخاص، لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل أو الطيارين كما يطلقون علي أنفسهم.

توزيع خوذ ودراجات هوائية وموتوسيكلات

وأوضحت مستشارة وزيرة التضامن للتأمين والحماية الاجتماعية، أن مبادرة «طريقك أمان» تستهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل بقطاع خدمات التوصيل للشباب والفتيات، عبر الاستفادة من حزمة من خدمات الحماية الاجتماعية التي ستشمل بجانب خدمات التغطية التأمينية التأمين الصحي الشامل، لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم توزيع خوذ للحماية الشخصية ودراجات هوائية وموتوسيكلات، لافتة إلى أن الوزارة تنظر للعمالة غير المنتظمة ليس بصفتها مشكلة تحتاج إلى حل، وإنما باعتبارهم فرصة عظيمة لدعم الاقتصاد الوطني.