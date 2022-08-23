«التضامن الاجتماعي»: مصر طبّقت سياسات تنموية رحيمة خلال الأزمة العالمية

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على كل دول العالم، منوهًا أن مصر من بين هذه الدول التي تأثرت بهذه الأزمة الاقتصادية.

المخزون النقدي ومخزون السلع

وأضاف هاشم في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الأزمة الاقتصادية أختلف تأثيرها من دولة لأخرى، حسب المخزون النقدي والمخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لديها، كاشفًا عن أن دول العالم الآن أمام خيارين هما: اختيار توقف التنمية وتطبيق التقشف، أو اختيار أن تكون دولة تنموية رحيمة، منوهًا أن الاختيار الأخير كان هو اختيار الدولة المصرية.

تطبيق الدولة المصرية للسياسات التنموية الرحيمة

وأوضح مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية أن تطبيق الدولة للاستراتيجية التنموية الرحيمة جاء من خلال مجموعة من السياسات الحمائية التي تبنتها الدولة، لافتًا إلى أن بداية هذه الإجراءات تمت في مارس الماضي بوضع حد أدنى للأجور 2700 جنيه وزيادة المعاشات 13%، وتم تطبيقه أبريل الماضي.

العمل الأهلي التنموي ساهم في عدم شعور المواطنين بالأزمة

وأشار إلى تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي قام بتوزيع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما جعل المواطن لا يشعر بالأزمة خلال هذا الشهر الفضيل، لافتًا إلى توجيه القيادة السياسية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» ضمن البرنامج النقدي المشروط الذي تقدمه.