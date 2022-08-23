ياسين التهامي يصعد مسرح محكى القلعة وسط حضور جماهيري كبير

صعد منذ قليل، الشيخ المنشد ياسين التهامي إلى مسرح محكى القلعة، لختام الليلة السابعة من فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء.

ابتهالات ياسين التهامي

من المقرر أن يشدو الشيخ بعدد من الابتهالات والأغنيات الدينية، خلال فترته المتوقع أن تستمر لمدة ساعتين في القلعة.

يشهد الحفل حضور جماهيري غفير، نظرا للشعبية الجارفة التى يتمتع بها الشيخ ياسين التهامي.

انتهاء فعاليات الدورة الـ30 يوم 31 أغسطس

بدأت فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 17 أغسطس، على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة، كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة الدكتور راجي المقدم، وعدد من الفنانين منهم، علي الحجار، نوال الزغبي، مدحت صالح، مصطفى حجاج، وغيرهم.

اما الحفل الختامي سيكون فى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بحفل كبير للموسيقار عمر خيرت.