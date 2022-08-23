شبكة «تليفزيون الحياة» تنفرد بعرض حفل سلطان المداحين ياسين التهامي بـ«محكى القلعة الليلة»

تنفرد شبكة «تليفزيون الحياة» بعرض حفل سلطان المداحين الشيخ ياسين التهامي، بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

ويقدم الشيخ ياسين التهامي، خلال حفل الليلة، باقة من أهم وأشهر القصائد الصوفية التي اعتاد أن يمتع بها جمهوره خلال مسيرته في مجال الإنشاد.

وخلال الأيام الماضية قدّم العديد من نجوم الطرب والغناء على رأسهم علي الحجار، مدحت صالح، أحمد جمال، حفلات متألقة تضمنت العديد من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا مع جمهور محكى القعلة.

انتهاء فعاليات الدورة الـ30 يوم 31 أغسطس

وبدأت فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس، على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة، كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، وعدد من الفنانين منهم، علي الحجار، نوال الزغبي، مدحت صالح، مصطفى حجاج، وغيرها بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.