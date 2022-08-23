أيمن الخطيب رئيسا لاتحاد الصيادلة العرب

أعلن الدكتور علي إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، أن المكتب التنفيذي للاتحاد اختار الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة سلامة الدواء رئيسا لاتحاد الصيادلة العرب، واللواء طارق عبدالرحمن نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور جورج عطا الله، ممثلين عن الصيادلة المصريين في الاتحاد.

مصر تستضيف المؤتمر العلمي لاتحاد الصيادلة العرب

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة للإعلان عن قرار الاتحاد باختيار مصر لاستضافة المؤتمر العلمي العام «31» لاتحاد الصيادلة العرب، الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 24-27 / 10 /2022، بعنوان «دور التخصصات الصيدلية في الرعاية الصحية»، ويتم خلال المؤتمر الإعلان عن تولي الدكتور أيمن الخطيب رئاسة اتحاد الصيادلة العرب ممثلا عن الصيادلة المصريين.

وأكد أن مصر تشهد استضافة أكبر تجمع علمي صيدلي في الوطن العربي، وتقود اتحاد الصيادلة العرب نحو تحقيق أهدافه، ويتم خلاله تنظيم المعرض الدولي للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية في وجود أكبر تجمع من الشركات المصرية والعربية لصناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

رفع ميزان الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية

وأعلن تنظيم لقاءات مباشرة بين شركات الأدوية المشاركة بالمعرض والمسئولين عن استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية في الدول العربية المستوردة للأدوية مثل العراق وليبيا والسودان واليمن والجزائر وغيرها، بالإضافة إلى بعض المسئولين الأفارقة؛ ليتميز هذا المعرض الدوائي بتحقيق الشعار الذي يعمل من أجله، وهو تحقيق السوق العربية الأفريقية الدوائية المشتركة للعمل على رفع ميزان الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية.