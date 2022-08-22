عضو نقابة الصيادلة: 70% من المصابين بكورونا لم يحصلوا على اللقاح

قالت الدكتورة دينا السيد عبد المنعم عضو نقابة صيادلة مصر، إنه على الرغم من تزايد أعداد المصابين بكورونا الفترة الاخيرة، إلا أن الاسبوع الماضي شهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المصابين بنسبة 55%.

تراجع أعداد وفيات كورونا

وأضافت في حوار مع الإعلامية هدى الجندي ببرنامج «على أرض مصر» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ هناك انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، رغم تزايد أعداد المصابين في مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة إلى أن معظم الحالات التي تصاب بمضاعفات تتعلق بصعوبة التنفس من أصحاب الأمراض المزمنة والمدخنين.

%70 من المصابين لم يتلقوا اللقاح

وأوضحت عضو نقابة صيادلة مصر أن 70% من الحالات المصابة فيروس كورونا المسجلة بالمستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مؤكدة أن انخفاض نسبة الإصابات جاء نتيجة تلقي المواطنين للّقاح والجرعات التنشيطية.

اللقاح له دور بارز في تراجع الإصابات

ولفتت «السيد»، إلى أن اللقاح كان له دور بارز في تقليل الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن حقن الجسم بالفيروس من خلال اللقاح يساعد الجسم على تكوين أجسام مضادة، وهو ما يجعل الجسم لديه القدرة على التصدي للفيروس في حال الإصابة.