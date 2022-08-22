«الصيادلة»: تطوير المنظومة الصحية سبب رئيسي في تصدي مصر لفيروس «كورونا»

قالت الدكتورة دينا السيد عبد المنعم، عضو نقابة الصيادلة، إن تطوير المنظومة الصحية يُعد السبب الرئيسي في نجاح مصر للتصدي لفيروس كورونا، متخطية دولاً كبرى لم تستطع التصدي للفيروس بنفس الكفاءة.

دور المؤتمرات الدولية وتبادل الخبرات في التصدي للوباء

وأشادت السيد في حوار مع الإعلامية هدى الجندي ببرنامج «على أرض مصر» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، بالمؤتمرات الدولية المشتركة التي شاركت بها مصر مع جهات دولية في التصدي لفيروس كورونا مثل المؤتمر الأفريقي الأول الذي شاركت به هيئة الرعاية الصحية المصرية مع هيئة الرعاية الصحية الأفريقية.

المشاركات الدولية ساعدت مصر في التصدي لكورونا

وأوضحت عضو نقابة صيادلة مصر أن المشاركات الدولية ساعدت مصر على الوقوف على آخر المستجدات بالدول المشاركة، والتعرف على التقنيات العلاجية الجديدة والمستلزمات الطبية المستحدثة.

جهود هيئة الدواء لتوفير العلاج المحلي والمستورد

ولفتت «السيد» إلى المسار الذي اتخذته الدولة المصرية للتصدي لوباء كورونا، وهو تطوير البنية التحتية والإصلاح الداخلي بالمستشفيات، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوفير كافة العلاجات التي يحتاجها المواطنون، سواء من خلال الشركات المصرية أو توفير العلاج المستورد من خلال التعاون بين هيئة الدواء والشركات الدولية.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها هيئة الدواء لتوفير الدواء المستورد من خلال إعداد الخطة الاستيرادية الاستثنائية لتقليل وقت استقدامها، واستخراج الدمغة الضريبية بنفس اليوم من خلال مضاعفة ساعات العمل لتأمين خروج الأدوية المستوردة من المخازن إلى الشركات.

حملات توعية خاطبت الفئات كافة

وكشفت عضو نقابة الصيادلة عن الجهود التي قامت بها الدولة لتوعية المواطنين من خلال حملات التوعية، مشيدة بكون هذه الحملات تمكنت من مخاطبة فئات المجتمع كافة، حيث تمكّن البسطاء الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة من التعرف على الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وهو ما لمسته النقابة من البسطاء في الشارع مثل بائع التين الشوكي الذي أصبح لديه الوعي بالإجراءات المتبعة في عملية البيع حتى لا يكون ناقلاً للعدوى.