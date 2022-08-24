خالد عكاشة: التنسيق العربي لمواجهة التحديات وتحقيق جودة الحياة للشعوب

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اللقاءات الأخوية مؤخرًا، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة العرب، تؤكد إدارة الأمر بشكل صحيح، وزيادة التنسيق العربي المشترك، لمواجهة التحديات في المنطقة والعالم، بعد جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ترحيب بضيوف مصر

أضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن الدولة المصرية مُؤمنة بأهمية العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن ضيوف مصر الذين حضروا في العلمين، استقبلهم الشعب بترحاب وتقدير ومحبة.

اتساع مفهوم الأمن

أوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة تتصرف وفقا لمفهوم الأمن الشامل، الذي يشمل الأمن الاجتماعي والوظيفي والغذائي، وهذا يجر عبر تعميق الشراكات الاستراتيجية بين العرب، للعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من جودة الحياة للشعوب، وتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الدول العربية، في أشكال شراكة متنوعة، ظهرت على سبيل المثال لا الحصر، في التنسيق الثلاثي مؤخرا بين مصر والعراق والأردن، بخصوص الطاقة ومجالات مختلفة.

السيسي يستقبل القادة العرب في العلمين الجديدة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادة العرب لدول الأردن والبحرين والإمارات ورئيس وزراء العراق في مدينة العلمين الجديدة، في لقاء أخوي للتنسيق العربي المشترك، والعمل على زيادة التعاون قبل شهرين من القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، التي تأجلت عدة مرات بسبب «كورونا»، ومحاولة إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية مرة أخرى بعد تجميد عضويتها، بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011 فيما عرف بثورات الربيع العربي.