ياسين التهامي يتألق في حفل «محكى القلعة» بابتهالاته الدينية

أحيا المنشد الشيخ ياسين التهامي حفل محكى القلعة في دورته الثلاثين، بمجموعة من ابتهالاته الدينية، ومازح أحد الحاضرين بسبب قيام الأخير أكثر من مرة بالتصفير خلال أدائه الابتهالات.

الشيخ ياسين التهامي نجم الدورة الثلاثين

قال التهامي للشاب الذي اعتاد التصفير: «ياللي بتصفر بس كده عيب»، ثم أكمل ابتهالاته الدينية التي أشعلت حماس الحاضرين.

يشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، نظرا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الشيخ ياسين التهامي.

انتهاء فعاليات الدورة الـ30 في 31 أغسطس

بدأت فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 17 أغسطس، على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة، كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة الدكتور راجي المقدم، وعدد من الفنانين منهم، علي الحجار، نوال الزغبي، مدحت صالح، مصطفى حجاج، وغيرهم.

أما الليلة الختامية ستكون في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بحفل كبير للموسيقار عمر خيرت.