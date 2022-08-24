الاقتصاد الأوروبي يترنح.. معدل التضخم بلغ مستوى لم يشهده منذ نصف قرن

تعاني الأسر والشركات في أوروبا على حد سواء من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتي تفاقمت الآن بسبب الجفاف المدمر وانخفاض مستويات الأنهار التي تقيد النقل.

عند 9%، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو مستويات لم نشهدها منذ نصف قرن وهو يضعف القوة الشرائية مع استخدام السيولة الفائضة في البنزين والغاز الطبيعي والمواد الغذائية الأساسية.

بدأت مبيعات التجزئة في الانخفاض بالفعل، قبل أشهر من بدء موسم التدفئة ويقوم المتسوقون بتقليل مشترياتهم.

المستهلكون يلجأون إلى سلاسل الخصومات

في يونيو، انخفضت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 4% تقريبًا عن العام السابق، مدفوعة بانخفاض بنسبة 9% في ألمانيا وفقا لوكالة أنباء رويترز.

يلجأ المستهلكون إلى سلاسل الخصومات ويتخلون عن المنتجات الراقية، ويتحولون إلى العلامات التجارية المخفضة، لقد بدأوا أيضًا في تخطي بعض المشتريات.

وقال روبرت جينتز، الرئيس التنفيذي المشارك لمتاجر التجزئة الألمانية زالاندو «الحياة أصبحت أكثر تكلفة، والمستهلكون يترددون في الاستهلاك».

لقد تعاملت الشركات بشكل جيد حتى الآن بفضل قوة التسعير الرائعة بسبب قيود العرض المستمرة، لكن القطاعات كثيفة الطاقة تعاني بالفعل وتم إغلاق الكثير من إنتاج الأسمدة، الذي يعتمد على الغاز الطبيعي.

كانت السياحة هي النقطة المضيئة النادرة حيث يتطلع الأشخاص إلى إنفاق بعض المدخرات المتراكمة والاستمتاع بأول صيف خالٍ من الرعاية منذ عام 2019.

لكن حتى قطاع السفر يعاني من نقص في القدرات والعمالة حيث كان العمال المسرحون خلال الوباء مترددين في العودة.

اضطرت المطارات الرئيسية، مثل فرانكفورت ولندن هيثرو، إلى الحد من الرحلات الجوية لمجرد أنها تفتقر إلى الموظفين لمعالجة الركاب.

الاتحاد الأوروبي: خطط لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة

في شيفول بأمستردام، قد تمتد فترات الانتظار إلى أربع أو خمس ساعات هذا الصيف.

ومن المرجح أن يزداد هذا الألم، خاصة إذا خفضت روسيا صادرات الغاز أكثر.

وقالت كارولين باين من كابيتال إيكونوميكس «صدمة الغاز اليوم أكبر بكثير، إنها تقريبا ضعف الصدمة التي عانينا منها في السبعينيات من النفط».

وأضاف «لقد شهدنا زيادة 10 إلى 11 ضعفًا في السعر الفوري للغاز الطبيعي في أوروبا خلال العامين الماضيين».

في حين كشف الاتحاد الأوروبي عن خطط لتسريع انتقاله إلى الطاقة المتجددة وفطم الكتلة عن الغاز الروسي بحلول عام 2027، ما يجعلها أكثر مرونة على المدى الطويل، فإن نقص الإمدادات يجبرها على السعي لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% هذا العام، لكن الاستقلال في مجال الطاقة له تكلفة.