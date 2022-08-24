10 معلومات عن «داون تاون العلمين الجديدة»: منطقة سكنية تجارية ترفيهية

قدم الإعلامي يوسف الحسيني حلقة خاصة من برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، من داخل مدينة العلمين الجديدة، وأجرى لقاءات مع بعض العاملين في المدينة، وذلك على هامش اللقاء الأخوي للرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملوك ورؤساء البحرين والأردن والإمارات، واستعرض بعض الإنجازات الرائعة بمدينة العلمين الجديدة.

وكشف المهندس استشاري مشروع «داون تاون العلمين الجديدة» تفاصيل المشروع، والذي يعتبر من المشروعات الواعدة بالعلمين الجديدة.

تفاصيل داون تاون العلمين الجديدة

أبرز ما ذكره المهندس محمد سعد عن «داون تاون العلمين الجديدة» نرصده لكم كما يلي:

1- داون تاون العلمين الجديدة هي مكان سكني تجاري ترفيهي.

2- يتكون من 1320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

3- كل عمارة فيها 2 بدروم كجراجات.

4- المشروع به جراجات تسع 2800 سيارة.

5- المشروع عبارة عن عمارات دور أرضي وميزانين تجاري وترفيهي وفيها كل الخدمات والمحال والمطاعم والكافيهات.

6- الوحدات السكنية انتهت بنسبة 100% وجاهزة للتسليم وبدأ تسليمها بالفعل.

7- هناك بعض الوحدات التي استلمها سكان بالفعل ويقيمون فيها وبها كل المرافق والخدمات.

8- كل العمارات فيها مصاعد كهربية.

9- تتكون من منطقتين شرقية وغربية يفصل بينهما طريق بعرض 60 مترا.

10- بين المنطقتين الشرقية والغربية بلازا فيها مكان ترفيهي وجاهز للجلوس وللحفلات ويعتبر من أفضل الأماكن.