يوسف الحسيني للمواطنين: تعالوا زوروا العلمين.. مدينة ليست للأغنياء فقط

قدم الإعلامي يوسف الحسيني حلقة خاصة من برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، من مدينة العلمين الجديدة، وذلك على هامش اللقاء الأخوي للرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملوك ورؤساء البحرين والأردن والإمارات.

الإعلامي: مين اللي قال العلمين الجديدة مدينة للأغنياء فقط؟

ووجَّه الحسيني نصحية للمشاهدين بزيارة العلمين الجديدة قائلًا: «إلحق تعالى العلمين.. تعالى زائر إن حبيت.. تعالى اتمشى فيها لو حبيت.. تعالى اشتري إذا حبيبت»، مضيفًا: «العيال بتوع الإخوان بيقولوا متصدقهوش دي العلمين بتاعت الأغنياء، ومين اللي قال العلمين الجديدة مدينة للأغنياء فقط؟، واللي قالك كده مبيفهمش حاجة وما زلت مُصر».

وأكد يوسف الحسيني أن كل شيء يتم بناؤه في البلاد يخضع لحساب قائلًا: «كل حاجة بتتعمل في البلد دي بتتعمل بحساب ومفيش حاجة بتتعمل جهجهوني ومفيش حاجة بتتعمل عشان خاطر أغنياء بس ولا مدينة تتعمل عشان تبقى للناس الغلابة بس».

وتابع: «واحدة واحدة مش هيبقى فيه في البلد كلمة غلابة.. هيفضل فيها طبقات وهيفضل فيها مستويات مالية واقتصادية مختلفة ..لكن هتبقى حاجة تانية..مدن لكل الناس».