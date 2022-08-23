رئيس «تنمية العلمين الجديدة»: المدينة صرح متكامل بتخطيط عمراني متطور «حوار»

أكد المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تضم بنيةَ تحتية ذكية وتخطيطًا عمرانيًا متطورًا، ونُفّذت كل المرافق بها خلال فترة زمنية قصيرة جدا، وهو ما يمثل طفرة حقيقية، ويجعل من العلمين مدينة مستدامة تعمل طوال العام، وتجذب إليها كل شرائح المجتمع.

وأضاف «سمير»، خلال حواره «للوطن»، أنّ أهل الشر يروجون أن العلمين الجديدة لفئة معينة من المصريين، والواقع يؤكد أنّ أول طرح في مدينة العلمين الجديدة كان لمشروعات الإسكان الاجتماعي المتميز، ثم طرح وحداتٍ سكنيةٍ بمنطقة الداون تاون، ووحدات سكن مصر، إذ أُنشئت وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، كام تُنفّذ وحدات إسكان فاخر، لأنه لا يمكن بناء مدينة للأغنياء فقط، كما يروج البعض.

وقال «سمير»، إنّ زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتكررة للمدينة جعلتها مقصدًا سياحيًا، ووضعها على الخريطة العالمية، خصوصًا أن المدينة اشتهرت عالميًا قبل سنوات عدة بمدينة الألغام، وتطرق إلى العديد من المحاور الخاصة في المدينة وإلى نص الحوار:-

- ما أهم وأبرز ملامح المدينة الجديدة؟

المدينة تضم بنية تحتية ذكية وتخطيطًا عمرانيًا متطورًا، وتنفيذ كل المرافق بها، خلال فترة زمنية قصيرة، جدا، وهو ما يمثل طفرة حقيقية، ويجعل من العلمين مدينة مستدامة تعمل طوال العام، وتجذب إليها كل شرائح المجتمع، وأبرز ما يميزها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة التراثية والداون تاون، وشبكة الطرق الجديدة، والقطار السريع الجاري تنفيذه، بخلاف البحيرات الصناعية، والمنطقة الصناعية جنوب المدينة.

- بعض الناس يظنون أنّ العلمين الجديدة مدينة للأثرياء فقط

أهل الشر هم الذين يروّجون لهذه المقولة، والحقيقة أنّ العلمين الجديدة ليست لفئة معينة من المصريين، والواقع يؤكد أن أول طرح في مدينة العلمين الجديدة كان لمشروعات الإسكان الاجتماعي المتميز، ثم وحدات سكنية بمنطقة الداون تاون، وتلاه طرح وحدات سكن مصر، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، ويتم تنفيذ وحدات إسكان فاخر، لأنه لا يمكن بناء مدينة للأغنياء فقط، كما يروج البعض.

زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة للمدينة

- وماذا عن زيارات الرئيس السيسي للمدينة؟

زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتكررة للمدينة جعلتها مقصداً للسياحة، ووضعتها على الخريطة العالمية، خاصة أنّ المدينة اشتهرت عالمياً قبل عدة سنوات بمدينة الألغام، وزيارات الرئيس تسببت في زيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية بها بشكل ملحوظ جدًا.

* متى ستصبح المدينة مقصدًا للوفود السياحية؟

نستطيع استقبال السائحين في مدينة العلمين الجديدة طوال العام، بحلول 30 سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن افتتاح المدينة، ولذلك يجرى حالياً الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت النهائية بالعديد من الطرق والشوارع الرئيسية، وجارٍ العمل على الانتهاء من تشطيب الواجهات، والتشطيب الداخلي للأبراج.

- ماذا عن الجامعات الجديدة بالمدينة؟

نهتم بالجانب التعليمي في المدينة، إذ أُنشئت جامعتان في مدينة العلمين الجديدة، وهي الأكاديمية البحرية، والجامعة الأهلية، وتستقبل الجامعتان الطلاب منذ 2019، والأعداد في تزايد مستمر، وهناك توقعات بزيادة أعداد الجامعات والمدارس، حيث نعمل بكل قوة لتحويل المدينة إلى مدينة مستدامة، تدب فيها الحياة صيفا وشتاء، وليست مجرد مدينة شاطئية تعمل خلال فصل الصيف فقط، فهدفنا الأساسي في الجهاز أن تتحول المدينة إلى مدينة متكاملة الخدمات.

- حدثنا عن مشروعات الإسكان المتنوعة بالمدينة

المدينة بها مشروعات إسكانية تراعي طبقات المجتمع كافة، إذ تم الانتهاء من تسليم وحدات الإسكان المتميز في المنطقة الجنوبية لأصحابها، وجارٍ العمل على الانتهاء من تسليم وحدات الإسكان المتوسط سكن مصر، ومن المتوقع الانتهاء من بناء الأبراج العام المقبل بالكامل، وجميع الخدمات التجارية والشاطئية متكاملة، وتستقبل روادها الآن، كما أنّنا نستهدف سكنًا كاملًا ومتكاملًا بمدينة العلمين الجديدة، التي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان.

- ما موقف المدينة الصناعية؟

تم تسليم أرض المنطقة الصناعية المتكاملة للمطور الصناعي، وجارٍ العمل على الانتهاء من أعمال التخطيط بها، حيث نسعى من خلالها لتوفر فرص عمل للشباب، وتوفير بنية تحتية صالحة للمستثمرين، ونسعى دائما لدفع عجلة التنمية والإنتاج.

وكل مشروعات العلمين الجديدة متكاملة لتصبح لدينا مدينة عالمية على أرض مصرية، وما يتم إنجازه على أرض الواقع بالعلمين الجديدة يمثل إنجازًا ومعجزة كبرى سيذكرها التاريخ لسنوات طويلة.

- وماذا عن المرافق؟

توجد محطة كهرباء وأخرى للصرف صحي تعمل بكامل طاقتها، فالوضع تغير تماما في مدينة العلمين منذ عام 2017 حتى الآن، وجارٍ استكمال مشروعات البنية التحتية الذكية، حيث نسعى للاستفادة من كل شبر على الأرض، ونسعى للتعمير في كل مكان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- هل انتهيتم من الأبراج الصينية جنوب مدينة العلمين؟

الدكتور عاصم الجزار شهد مؤخرًا الانتهاء من صب الجزء الأول من الأساسات الخرسانية للبرج الأيقوني بمشروع أبراج الداون تاون، ويضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات تطل على بحيرة صناعية في المنطقة الجنوبية.

البرج الأيقوني من أعلى الأبراج السكنية بالساحل الشمالي

وضمن الأبراج الخمسة البرج الأيقوني، والذي يعد من أعلى الأبراج السكنية المُطلة على الساحل الشمالي، وتنفذه شركة cscec الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجارٍ العمل به على قدمٍ وساق.

وللعلم، فالبرج الأيقوني يبلغ ارتفاعه أكثر من 250 مترًا عبارة عن 68 طابقًا بإجمالي مسطحات 463 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال منتصف 2025، بخلاف 4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر للبرج المكون من 54 طابقًا بإجمالي مسطحات نحو 632 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية 2024.

- حدثنا عن مشروعات الطرق في العلمين الجديدة

تم تطوير وتوسعة طريق إسكندرية مطروح الساحلي بعرض 7 حارات مرورية في كل اتجاه، وهذا بخلاف الكباري للحد من الزحام والحوادث أمام القرى السياحية، وهي من أعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتساهم الحارات السبع في تيسير الحركة المرورية، واستيعاب الكثافات على الطريق.

ولدينا الآن 7 ميادين، تم وجارٍ تنفيذها، وكان الدكتور عاصم الجزار وجه بسرعة تنفيذ الطرق المؤدية لها، والاهتمام بأعمال الزراعات بها، خاصة الجزر الوسطى لهذه الميادين.

- وماذا عن المنطقة الترفيهية؟

تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يتسع لـ3 آلاف سيارة، وعددٍ من المحال التجارية لتلبية كل احتياجات المصطافين وراود المدينة.

وجارٍ العمل بمشروع كومباوند سكني عمراني متكامل على مسطح 700 فدان، يضم فيلات وشاليهات ووحدات سكنية، تقدر بـ12500 وحدة، إلى جانب المسطحات التجارية، وتتمتع منطقة الفيلات بطبيعة خلَّابة، نظراً لكونها مقامة على جزر صناعية، وكل جزيرة تضم بعض الفيلات ذات الطابع الخاص؛ لإضفاء مزيدٍ من البهجة والسعادة لرواد العلمين الجديدة.

إقبال كبير على حجز وحدات الإسكان بالمرحلة الثامنة

- هل شهدت المرحلة الثامنة إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج لحجز الوحدات بالعلمين؟

نعم هناك إقبال كبير على الحجز بالمرحلة الثامنة، بمشروع «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج، وهدف الوزارة العمل على طرح وحدات سكنية فاخرة، بمشروعات « داون تاون العلمين، الحي اللاتيني، مشروع سكن مصر، والإسكان المتميز، وسكن لكل المصريين» لتلبية كل متطلبات المصريين في الداخل والخارج من السكن.

- ماذا عن المدينة التراثية؟

المدينة التراثية، تقع على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها 70 منشأة، وتضم البحيرة الرئيسية، وحديقة مركزية، ومسجد، وكنيسة ومسرح روماني، وأوبرا، وهذا بخلاف المباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، وتم ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها، كذلك مشّايات على البحيرة الصناعية وأماكن التنزه.