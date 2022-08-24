يوسف الحسيني: العلمين الجديدة مكان ساحر.. معمول ليك وليا ولينا كلنا

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني بروعة وجمال مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال حلقة خاصة من المدينة لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، على هامش اللقاء الأخوي للرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملوك ورؤساء البحرين والأردن والإمارات.

ووصف الحسيني العلمين الجديدة قائلًا: «المكان ساحر وبديع لأبعد الحدود واللي نازل عليا إني عايز أقعد ساكت وأتفرج على البحر من بعيد»، مضيفًا: «المكان ساحر يدعو إلى الصمت الكامل».

مش معمول عشان يكون مجرد مصيف

وأضاف: «المكان ده مش معمول عشان يكون مجرد مصيف لكن معمول عشان يكون مكان ليك وليا ولينا كلنا».

الحسيني يهاجم الإخوان: عاملين زيطة وزمبليطة

وهاجم يوسف الحسيني أنصار جماعة الإخوان الإرهابية «سيبك من الإخوان لأنهم عاملين زيطة وزمبليطة على السوشيال ميديا أغلبها متعلق بيا وجزء متعلق بالعلمين الجديدة»، مضيفًا: «أول ما تلاقيهم عاملين هيصة وزمبليطة تعرف على طول ان المكان ناجح والمشروع صح وفي مكانه بالقوي وإنه وجع الإخوان حتى العمق وإنه بالتأكيد هيفضل نجاحه مستمر ولو معلقوش عليه هقول الموضوع فيه إن وأول ما تلاقي الموضوع سخنانين عليه اعرف إنه ناجح ومستمر وفي مصلحتك».