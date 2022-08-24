14 معلومة عن المدينة التراثية بالعلمين الجديدة.. فنادق ومولات وبحيرة صناعية

استعرض الإعلامي يوسف الحسيني المنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال حلقة خاصة من المدينة لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، على هامش اللقاء الأخوي للرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملِكي البحرين والأردن ورئيس الإمارات.

المهندس عاطف أحمد عبدالعزيز مدير المشروع بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة كشف تفاصيل المشروع، وأبرز المعلومات التي ذكرها نرصدها لكم كما يلي:

أبرز تفاصيل المدينة التراثية

1- المدينة التراثية تقع على مساحة 260 فدانا.

2- تشمل مسجد مالك الملك على مساحة 3600 متر مربع وتم الانتهاء منه.

3- منطقة تجارية فيها 9 مبانٍ كبيرة تحتوي على مجموعة من المطاعم.

4- منطقة البلازا تتكون من 8 مبانٍ كل مبنى أرضي ودورين وفيها مجموعة من المحال التجارية.

5- فيها 3 فنادق بطاقة استيعابية 180 غرفة.

6- تحتوي على 350 شقة وحي إسكاني متميز.

7- بها بحيرة صناعية بطول 2 كيلو وبعرض 30 مترا وعليها 6 كباري.

8- بها 9 مولات كل مول مسطحه 3000 متر وارتفاعه 3 أدوار.

9- بها كنيسة للإخوة الأقباط.

10- فيها دار أوبرا العلمين الجديدة.

11- فيها المسرح الروماني بالعلمين الجديدة.

12- بها أرض المعارض على مسطح 15 ألف متر.

13- تحتوي على مكتبة ومجمع متاحف.

14- المباني على طراز قديم والأرض كلها مبلطة بالبازلت الأسود.