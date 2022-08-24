«لعبة الساحر» تبهر أطفال قرية المريج بالقليوبية في مبادرة «حياة كريمة»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة»، التي تقدم بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، بجانب المجلس القومي للمرأة والشركة القابضة للمياه والجمعيات الأهلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بقرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية، وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

تفاصيل فعاليات «حياة كريمة» في القليوبية

تضمنت الفعاليات بمدرسة المريج الإعدادية المشتركة بقرية المريج، إقامة مجموعة من الورش الفنية شملت ورشة رسم وتلوين للمدربتين الدكتورة ريهام ماهر، والدكتورة رغدة أحمد، من قصر الإبداع الفني، وورشة عجينة السيراميك للمدربة شيرين عفيفي، ديكوباج تدريب رانيا المهدي، حلي تدريب حورية عصمت، تطريز وبري تدريب إيناس حسين، حرق على الجلد تدريب هشام بركات، خيامية تدريب يوسف محمد، قشرة خشب تدريب صابر مبارز، خوص النخيل تدريب مني حسين، بجانب ورشة لاكتشاف المواهب في كافة المجالات الفنية للمدرب محمد بكر.

كما أقيم معرض لإصدارات قصور الثقافة، وبالتوازي أقيمت مسابقة في المعلومات العامة مع الأطفال، قدمها محمد عادل بالمركز القومي لثقافة الطفل، تلاها عرض تحريك عرائس لجمال الشرنوبي، محمد راتب على أغنية "يا حلوة يا شايلة البلاص".

لقاء توعوي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أقيم ضمن الفعاليات لقاء توعوي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للمدربة والمتطوعة تسنيم أحمد شاهين، دار حول فكرة الصندوق ودوره في التوعية والعلاج عن طريق الخط الساخن للصندوق، الذي يقدم إجابة عن طرق العلاج، كما قدمت نبذة عن أخطار التدخين من السجائر والشيشة، وما تسببه من أمراض متمثلة في سرطان الرئة والفم والحنجرة، والقلب، والأوعية الدموية.

وأقيم لقاء توعوي آخر قدمه هشام إبراهيم شعبان، وعاطف محمد عطية، من الشركة القابضة للمياه في القليوبية، تحدثا فيه عن القطع الموفرة للمياه، التي توفر 50٪ من المياه والمتوافرة في خدمة العملاء بالشركة، بجانب التطرق لمراحل تنقية المياه، وأهمية الترشيد في استخدامها بعدم إهدارها.

فقرة الساحر للأطفال والكبار

وشارك المركز القومي لثقافة الطفل بفقرتين سحرتا قلوب أطفال وكبار القرية، وهما الساحر قدمها نبيل بركات والأراجوز، وقامت بدوره تريزا فريد، قام بدور "الملاغي" محمد عادل، وجرى توزيع جوائز علي الأطفال من إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

واختتم اليوم بكلمة ألقاها صلاح نوار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أشار فيها الي أهمية الثقافة، مستشهدا بتكريم الله من عباده العلماء، مؤكدًا أهمية نشر الثقافة فيها يزول الفساد من الأرض، أعقبها تقديم مواهب القرية في الشعر، الغناء، الانشاد الديني، ثم قدمت فرقة قصر ثقافة بنها للآلات الموسيقية، مجموعة من موسيقى الأغاني الوطنية منها مكتوبلي أغنيلك، حلوة يا بلدي، مصر هي أمي.