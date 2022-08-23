قصور الثقافة تشارك بـ«وادي الريان» في مهرجان للأفلام القصيرة بأستراليا

تشارك الإدارة العامة للثقافة السينمائية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بفيلم «وادي الريان» في مهرجان «Cinetown Awards» في أستراليا داخل المسابقة الرسمية.

ويعتبر المهرجان من أحدث المهرجانات المهتمة بالسينما القصيرة، سواء التسجيلية، أو الروائية القصيرة، في سنته الأولى في استراليا، وستُعلن النتيجة يوم 27 أغسطس الجاري، وسيتم توزيع شهادات تقدير للفائزين.

وتحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، على المشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية بعدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية القصيرة التي تنتجها.

يذكر أن فيلم «وادي الريان» وثائقي قصير، من إنتاج معسكر السينمائي الذي أقيم في الفترة من 28 حتى 31 أغسطس 2021 بوادي الريان بمحافظة الفيوم.

فعاليات قصور الثقافة

في سياق آخر، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة لها، حيث نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة المسرح «يلا بينا تعالوا» لإعداد الممثل الصغير، والتي تتناول تعليم الأطفال وإعدادهم ووضعهم على خطى صحيحة في مجال المسرح والتمثيل.

والورشة تدريب المخرج يوسف النقيب، ومجموعة مميزة من المبدعين في مجالات الأدب والقصة والإخراج، حيث تم التركيز على الحوار مهما كانت الظروف المحيطة عكس ذلك، ثم تناول سعيد عبدالمنعم التركيز على طريقة النطق الصحيحة للكلمات ومخارج الألفاظ وتجسيد شخصيات لبعض المهن التي نتعامل معها في محيط حياتنا وارتجال حوار لهذه الشخصيات.

معرض فن تشكيلي

وعقد قصر ثقافة السادات ندوة للطفل بعنوان «الحفاظ على نقطة المياه»، وتحدثت سحر عبدالحكيم عن أهمية المياه، مشيرة إلى أن نقطة المياه تساوي حياة، فهي أساس تكوين جسم الإنسان، كما تساعد في جميع العمليات الحيوية وتقي من الأمراض، وتُستخدم في جميع الأغراض الحياتية من زراعة وصناعة ونظافة وغيرها.

وأقيم معرض فن تشكيلي جماعي بالنادي الوطني ببركة السبع، شارك فيه مجموعة من الفنانين المتميزين، منهم المهندس الفنان مصطفي بط، والدكتور إيهاب فاضل، والدكتور شوقي الدسوقي، والدكتورة أسماء شاهين، والمهندس الفنان يحيى ضيف، وحنان بسيوني.