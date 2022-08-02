فرق قصور الثقافة تواصل عروضها في برنامج «صيف بلدنا 2» بالإسكندرية

في إطار أنشطة وزارة الثقافة التي تنفذها قصور الثقافة في الأقاليم تشارك فرق قصور الثقافة ببرنامج «صيف بلدنا 2»، بالمدن الساحلية وسط حضور المصطافين بشواطئ الإسكندرية.

وتشارك فرقة سوهاج للفنون الشعبية في فعاليات «صيف إسكندرية 2» اليوم الثلاثاء بباقة من عروضها المتنوعة على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بينما تقدم فرقة المنصورة للفنون الشعبية، عروضها على مسرح قصر ثقافة الشاطبي في تمام الساعة 8 مساءً.

استمرار فعاليات «صيف بلدنا» للعام الثاني

واستمرت فعاليات صيف بلدنا في عامها الثاني التي تقام برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنظمها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بمشاركة فرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

وقدمت فرقة العريش التلقائية ثاني عروضها على مسرح قصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتضمن العرض باقة من التابلوهات المتنوعة أشهرها «الدبكة السيناوي، زفة بدوي، كوكتيل سيناوي، المربوعة، يا دنيا سمعاني، كان عندي غزال، أحبابنا»، بقيادة المدرب جامع عبد الرسول ومدير الفرقة حاتم إبراهيم.

«صيف بلدنا 2» مجانا للجمهور

كما قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بقيادة المدرب وائل عيد، بمصاحبة المايسترو محمد صلاح، تضمن فقرات استعراضية متنوعة منها «التنورة، الصعيدي، السحجة، صرماتي ومبيض نحاس، والآلات الشعبية».

وعلى مسرح قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية تابلوهات «الذكر، حمص وحلاوة، سوق النحاس، الحجالة، طبول وغوازي وفقرة التنورة»، تدريب وإخراج رامي جوهر، إشراف محمد قنديل وموسيقى محمد العربي.

وشهدت فعاليات «صيف بلدنا 2» في رأس البر ودمياط الجديدة وجمصة إقبالا جماهيريا كبيرا، وتقدم الفعاليات مجانا للجمهور في إطار حرص وزارة الثقافة على التواصل مع الجماهير وتوصيل الخدمات الثقافية والفنية في أماكن تجمعاتهم.