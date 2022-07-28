قصور الثقافة تنظم أنشطة فنية في قرى «حياة كريمة» بمركز الصف

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بقرى حياة كريمة بمركز الصف «عرب الشيخ صالح، عرب الحصار قبلي، جنوب الصف، الفهميين، والجزيرة بحري»، في الفترة من 23 يوليو حتى 4 أغسطس 2022، ضمن مبادرة حياة كريمة، وضمن خطة وزارة الثقافة التي تهدف لرفع مستوى وعي المصريين والارتقاء بثقافتهم.

وجاء تنظيم الأنشطة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع وزارتي «الشباب والرياضة، والتربية والتعليم»، والمجلس القومي للمرأة، والشركة القابضة للمياه، وجمعيات المجتمع المدني، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة جلال عثمان.

تفاصيل فعاليات الثقافة في «حياة كريمة»

وأُقيم في اليوم الثالث للمبادرة عدد من الورش الفنية والحرف اليدوية بمركز شباب الشيخ صالح بقرية عرب الحصار بمركز شباب الصف، تضمنت ورش «عجينة السيراميك لشيرين عفيفي، تشكيل نحاس لرانيا المهدي، اكتشاف الموهوبين في الرسم لجيهان مبروك، حلي لنسرين مجدي، الخيامية لخالد عبد المجيد، ورشة حكي لباحث أطلس طه إسماعيل، ديكوباج لصابر رمضان من قطاع الفنون التشكيلية»، كما أُقيم لقاء توعوي مع الجمهور بشأن أهمية الحفاظ على المياه، مع مريم إدوارد، من ادارة التوعية بشركة المياه، واختتم اليوم بأمسية شعرية للشاعر حجاج محمد حجاج.

قصور الثقافة تقدم «صيف بلدنا»

وفي سياق آخر، تواصل قصور الثقافة تقديم فعاليات «صيف بلدنا» فى عامها الثاني بالمناطق الساحلية، وعلى شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة وجمصة وبلطيم، في إطار أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

وقدّمت فرقة الغربية للفنون الشعبية، عدد من التابلوهات الاستعراضية على مسرح شاطى رأس البر، أعقبها استعراضات «التنورة، طبول غوازي، وحمص وحلاوة طنطا»، وغير ذلك من الفقرات الثقافية والفنية، وذلك بحضور مدير فرع ثقافة دمياط فادي سلامة.