«الجامعات الخاصة»: 7 آلاف طالب تقدموا رسميا أمس والباب مفتوح حتى 30 سبتمبر

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن عملية تسجيل رغبات المرحلة الأولى للجامعات الخاصة والأهلية والتقدم للالتحاق بمختلف الكليات، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للجامعات الخاصة رسميا بلغ أمس 7000 طالب وطالبة بمختلف الكليات، حيث تقدم الطلاب للالتحاق وسددوا المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022، مؤكداً أن الجامعات ملتزمة بكل الضوابط والإجراءات التي أقرها المجلس.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم للالتحاق والقبول لمختلف الكليات مستمر حتى 30 سبتمبر المقبل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الوزارة من خلال غرفة العمليات المركزية تتابع عن كثب عملية التقديم للكليات المختلفة.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق للجامعات الحكومية أن عملية التسجيل للرغبات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات سواء لتنسيق الشهادات المعادلة أو الجامعات الأهلية، مؤكدا أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 سيتم الكشف عنها خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.