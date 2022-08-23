تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. هل يسمح بالتحويل من الحكومية أو الخاصة؟

هل يسمح بالتحويل من الحكومية أو الخاصة إلى الجامعات الأهلية الجديدة الـ12 التي تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد ببرامج متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل؟.. سؤال يطرحه الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع فتح باب تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري.

أجابت وزارة التعليم العالي على التساؤل، قائلة: «غير مسموح للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى التحويل إلى الجامعات الأهلية الجديدة» وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفي بيان رسمي لها.

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2022

جامعة حلوان الأهلية

- برنامج هندسة الأنظمة الذكية: 48000 ألف جنيه.

-برنامج العمارة والتصميم البيئي: 48000 ألف جنيه.

-برنامج التصميم الداخلي البيئي: 35000 ألف جنيه.

-برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية: 35000 ألف جنيه.

-برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي: 35000 ألف جنيه.

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية

- كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

- كلية العلوم 30 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

- كلية التجارة 30 ألف جنيه.

-كلية الآداب 30 ألف جنيه.

-كلية التمريض 25 ألف جنيه.

-كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

كلية الطب البشري: 110 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

كلية الهندسة 50 ألف جنيه

مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية

-كلية الطب 95 ألف جنيه.

ـ كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه .

ـ كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة 60 ألف جنيه، وذلك لكل برنامج.

ـ كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه «لكل برنامج».

ـ كلية العلوم 45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنوفية الأهلية

- برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية: 50 ألف جنيه.

- برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة: 40 ألف جنيه في العام الدراسى الواحد.