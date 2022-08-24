تنسيق الجامعات 2022.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية خلال ساعات

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أمس، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وتبدأ الوزارة اليوم في فرز الرغبات والحصر للأعداد المتقدمة وتوزيعها على مقاعد الكليات المختلفة، ومن ثم وضع الحدود الدنيا للكليات بمختلف الجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 سيتم الكشف عنها خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات، مضيفا أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي حرص على ضرورة أن يتيح الفرصة لمن لم يتمكن من تسجيل الرغبات بمدها يوما إضافيا لتنتهي الثلاثاء، بعد أن كان مقرر لها الإثنين.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد تسجيل رغبات تنسيق كلا من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خلال أعمال تسجيل الرغبات بعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات.