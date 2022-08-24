بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالي

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، بينهم أطفال إثر وقوع حادث اليوم الأربعاء، إذ انقلبت سيارة ميكروباص في الساحل الشمالي أمام قرية اللوتس السياحية، بطريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبل مستشفى العلمين التخصصى مصابي حادث الساحل الشمالي التسعة، وهم:

- رضوى حامد عبدالرحمن 13 سنة من الإسكندرية، مصابة بكدمة بالظهر، وسحجات بالجسم.

- مروان حسين محمد 12 سنة من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- أروى محمد شحاتة 14 سنة من الإسكندرية، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

- عبير سعيد سعد 35 سنة من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

- إيمان حسن محمد 9 سنوات، من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

- نورين أحمد محمد 13 سنة من الإسكندرية مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

- أمل سعيد سعد 33 سنة من الإسكندرية مصابة بكدمة بالظهر، وكدمات وسحجات بالجسم.

- أبرار محمد شحاتة 11 سنة من الإسكندرية مصابة بكدمة بالوجه، وكدمات وسحجات بالجسم.

- ياسين مصطفى محمد 13 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

معاينة الحادث

وجار استكمال الفحوصات الطبية لهم من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم.

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، إلى موقع حادث سيارة طريق مطروح، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضرًا بالواقعة.