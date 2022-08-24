وزير الإسكان: سد «جوليوس نيريرى» بتنزانيا يعكس قدرات وإمكانات مصر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري»، الكهرومائية، الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي «المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك»، على نهر «روفيجي»، بدولة تنزانيا، بحضور مسئولي الوزارة، وممثلي التحالف المُنفذ للمشروع.

اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها بالأشقاء الأفارقة

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري»، الكهرومائية، تتم متابعته بشكل دوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، واهتمام مصر بتوطيد علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، وللأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع للشعب التنزاني، والدور المنتظر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة، كما أن هذا المشروع يجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى خاصة في قارة أفريقيا.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يستهدف إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية «سيلوس جام»، بمنطقة «مورغورو»، جنوب غرب مدينة دار السلام، أكبر مدن دولة تنزانيا.

وأضاف الوزير أن المكونات الرئيسية للمشروع الجاري تنفيذه تشمل «السد الرئيسي بالمشروع - محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات - محطة ربط للكهرباء - 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي - كوبري خرساني دائم على نهر روفيجي - إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع - تدبير الاحتياجات والمكونات الكهروميكانيكية للمشروع».

توليد 6307 آلاف ميجاوات تكفي 17 مليون أسرة

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري «شركة المقاولون العرب وشركة السويدي إلكتريك»، المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر «روفيجي» بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.