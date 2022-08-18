وزير الإسكان: 6 مليارات جنيه تعويضات لسكان جزيرة الوراق

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ حجم التعويضات في جزيرة الوراق بلغ 6 مليارات جنيه للمواطنين، بينها 5 مليارات تعويضات الأراضي، مشيرا إلى أنّ تكلفة السكن البديل بلغت ملياري جنيه لبناء 4000 وحدة.

سكان مثلث ماسبيرو

وأضاف «الجزار»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بثته قناة «Extra News»، أنّ الأفراد الذين نقلوا من ماسبيرو لحين استكمال البناء لم يتذمروا لأنهم زاروا المكان ووجدوا ما وعدتهم به الدولة محققا على أعلى مستوى، مؤكدا أنّ الناس متفهمة للوضع.

الجزار: هناك من يحاول تأجيج الموضوع في جزيرة الوراق

وذكر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك من يحاول تأجيج الموضوع في جزيرة الوراق، لكن هذا لا يجعل الدولة تحيد عن المسار، فهي تسعى للتعامل مع المناطق ذات الخطورة الداهمة، للحفاظ على البيئة، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون.