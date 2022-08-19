وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تُواصل تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة والمياه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة مدن «بدر- العبور الجديدة – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر»، تواصل حاليا تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة والمياه ضمن خطة الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وزيادة مصادر النقد الأجنبي، من عائد توفير الغاز، وتصديره.

وأعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، البدء في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، حيث تماستبدال اللمبات الصوديوم والزئبق بلمبات الليد لـ 3369 كشاف إنارة بالشوارع القائمة، وتركيب كشافات إنارة بلمبات ليد لإنارة الشوارع والأحياء الجارى تنفيذها بـ 16110 كشافات.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم إعداد مقايسة باستبدال اللمبات الصوديوم والزئبق بلمبات الليد بالأحياء القديمة لعدد 14782 كشافا لإنارة الشوارع القائمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال باقي كشافات المدينة بكشافات الليد، كما تم تخفيف أحمال الكهرباء فى المباني التابعة لجهاز المدينة.

وتابع: «تم إطلاق حملة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والطاقة، مشددا على مسئولي الإدارات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعي».

استلام دُفعة من عدادات المياه مسبقة الدفع

وأكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، استلام دُفعة أخرى من عدادات المياه مسبقة الدفع بإجمالي 2500 عداد استعداداً للتعاقد والتركيب للمواطنين، وذلك للاستفادة من المميزات العديدة، ومنها معرفة رصيد الاستهلاك، والقضاء نهائيا على مشكلات الفواتير الخاطئة، عن طريق متابعة الاستهلاك الفعلي، بجانب المساهمة في ترشيد الاستهلاك، وذلك ‏في إطار خُطة الدولة للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وطالب المهندس أحمد علي، المواطنين بضرورة التوجه إلى مقر الجهاز لسداد مستحقات الدولة والتعاقد على العدادات الجديدة.

استمرار الصيانة للعمارات السكنية بمختلف المشروعات

ووجه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بضرورة استمرار أعمال الصيانة للعمارات السكنية بمختلف المشروعات «سكن مصر - دار مصر- الإسكان الاجتماعي»، مضيفاً أنه تم البدء في استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد حديثة، لتوفير الطاقة مع استمرار أعمال الصيانة الدورية للأعمدة للحفاظ على حالتها وتحقيق الإضاءة اللازمة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة - المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن إدارة التشغيل وصيانة الكهرباء قامت بتخفيف الأحمال بما لا يتعارض مع تغطية الإنارة بالشوارع والميادين والحفاظ على الرؤية البصرية الليلية، وكذا الالتزام داخل مبنى الجهاز والمبانى الملحقة بالتعليمات الصادرة فى هذا السياق.