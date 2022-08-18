وزير الإسكان: جزيرة الوراق من المناطق شديدة الخطورة.. والزحف العمراني كان كبيرا

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، إن مساحة الكتلة المبنية الموجودة في جزيرة الوراق كانت بواقع 60 فدانا فقط والباقي أراضي زراعية، وخلال 10 سنوات قفزت تلك المساحة إلى 150 فدانا، وفي عام 2019 أي بعد مرور 13 عاما قفزت المساحة إلى 400 فدان، «دي الكتلة المبنية داخل الجزيرة، إنتو متخيلين حجم النمو العمراني اللي بيحصل؟».

الجزار: انتهاك 25 فدانا سنويا من أهالي جزيرة الوراق والبناء عليها

وأضاف «الجزار»، خلال مؤتمر صحفي بشأن تطوير جزيرة الوراق، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك 25 فدانا يتم انتهاكها سنويا من أهالي جزيرة الوراق والبناء عليها بشكل غير منظم، «لا توجد تراخيص مباني لأن تلك الأراضي داخل محمية طبيعية مكانش مرخص ليها بالإنشاء، بالإضافة إلى تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر».

الجزار: متخيلين 400 فدان من المباني دون وجود صرف صحي أو أي شيء؟

واستطرد: «إنتو متخيلين 400 فدان من المباني دون وجود صرف صحي أو أي شيء، دي أحواض ترسيب بتتعمل كحفر في الأرض، وبينتهي بيها الأمر في نهر النيل، وكان فيه مشكلة كبيرة وتدهور بيئي ضخم داخل القاهرة، والدولة كان لازم تدخل في تطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة وتصلح هذا الأمر».

وتابع: «مساحة الجزيرة 1295 فدانا، وده بيشمل أراضي بيتم النحر فيها والترسيب، عدد المنازل اللي فيها 5956، وبدأنا في التعامل مع الموضوع بسياسة الشراء الرضائي، ودي سياسة الدولة في كل مناطق التطوير العمراني اللي بيتم في حال كانت الأراضي مملوكة للأهالي».