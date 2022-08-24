سيارات مستعملة بأقل من 75 ألف جنيه في السوق.. تعرف على الأسعار

شهد سوق السيارات المستعملة استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الحالية وذلك لعدة أسباب من بينها الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة موديلات 2023.

وقال بكر محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ أسعار السيارات شهدت تذبذبًا في الأسعار بسبب التوترات السياسية بين أمريكا والصين بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

سوق السيارات المستعملة في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية كالآتي:

- فيات شاهين 2007

متوسط سعر السيارة في السوق:51,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 46,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق:57,000 جنيه.

- فيات سينا 2001

متوسط سعر السيارة في السوق: 52,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 57,000 جنيه.

- فيات سينا 2003

متوسط سعر السيارة في السوق: 52,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 57,000 جنيه.

- جيلي مابل 2010

متوسط سعر السيارة في السوق: 52,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 57,000 جنيه.

- ميتسوبيشي لانسر 1993

متوسط سعر السيارة في السوق: 53,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 52,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 55,000 جنيه.

- سكودا فيليشيا 1999

متوسط سعر السيارة في السوق: 53,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 52,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 56,000 جنيه.

أسعار السيارات المستعملة

- فيات سينا 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 53,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 49,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 57,000 جنيه.

- سوزوكي فان 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 53,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 52,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 57,000 جنيه.

- لادا 2107 - 2014

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 53,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 46,000 جنيه.

متوسط سعر للسيارة في السوق المحلية: 62,000 جنيه.

- سيات إبيزا 1994

متوسط سعر للسيارة في السوق المحلية: 54,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 46,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 62,000 جنيه.