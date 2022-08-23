تعرف على أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر.. أقل من 90 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة هدوء حركة البيع والشراء بسبب أزمة التضخم العالمية، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة إنّ سوق السيارات الجديدة والمستعملة شهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية في جميع دول العالم.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ «الوطن»، أن سوق السيارات تأثر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي أسفرت عن غلق كلي دام لأشهر وترتب عليه ارتفاع أسعار الشحن والنقل.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أسعار السيارات التي يتم تداولها في السوق المحلية كالآتي:

أسعار السيارات المستعملة اليوم

- كيا ريو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

- شيفروليه سبارك 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 74,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

- هوندا سيفك 1992

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه.

- هوندا سيفك 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه.

- دايو ليوجانزا 2000

متوسط سعر السيارة المتداول في السوق: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة متداول في السوق: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة

- دايو لانوس 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 72,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 82,000 جنيه.

- هيونداي H1 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه.

- فيات بونتو 2008

متوسط سعر السيارة في السوق بمصر: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 73,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.