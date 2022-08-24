أستاذ مناعة يكشف مصادر فيتامين B12 الطبيعية: نقصه يصيب باكتئاب

قالت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ المناعة بجامعة حلوان، إنّ فيتامين B12 مهم جدا للجسم، ويدخل في تكوين خلايا الدم التي تحتوي على فيتامينات كثيرة للغاية، كما يدخل فيتامين B12 في تكوين dna الذي يعتبر عقل الخلية والمادة الوراثية التي تحملها، ويمكن تكوين أي جزء في الخلية طالما dna سليم، وإذا تأثر تتأثر معه الخلايا بشكل كبير.

الحصول على الفيتامينات من مصادر طبيعية أفضل

وأضافت أستاذ المناعة بجامعة حلوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ أي فيتامين يحتاجه الجسم إذا تواجد بمصادر طبيعية فلا يوجد خوف منه إذا تم أكله بشكل زائد من الموارد الطبيعية، لكن الزيادة من مصادر مصنعة بها ضرر كبير، موضحة أنّ فيتامين B12 موجود بوفرة في السمك والبيض والمنتجات الحيوانية بشكل عموم، وإذا دخل الجسم فيتامين B12 زائد من مصادر طبيعية يمتص الجسم ما يحتاجه ويترك ما لا يحتاجه، أما في المصادر الصناعية فلا يحدث ذلك.

نقص الفيتامينات بالجسم يكون درجات

وأكدت أستاذ المناعة بجامعة حلوان، أنّ أي فيتامين حال تناوله كمكمل غذائي أو كدواء، يجب أن يكون تحت إشراف طبي، وعدم اتباع نظام غذائي أو دوائي خاص بالغير، شارحة أنّ نقص الفيتامينات بالجسم يكون درجات، فقد يكون هناك نقص بفيتامينات الجسم أو نوع منها منذ فترة قصيرة، كما أنّ الإرهاق والهمدان وعدم القدرة على التركيز وضربات الضرب الزائدة، كلها أشياء تدل على نقص فيتامين B12، الذي قد يؤثر على النظر والمشي ويؤدي لأمراض مثل الاكتئاب.