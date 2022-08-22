بريطانيا تحفز مواطنيها لعدم تشغيل الأجهزة المنزلية في الذروة لترشيد الاستهلاك

تخطط شركة «ناشيونال جريد»، مشغل شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة، إلى إجراءات تحفيزية لسكان البلاد، الذين سيقللون من استهلاك الطاقة خلال الخريف والشتاء خلال أكثر الساعات ازدحامًا.

وقالت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، إن الشبكة الوطنية تريد من المواطنين إيقاف تشغيل الأجهزة المنزلية المستهلكة للطاقة، مثل الغسالات وأجهزة الألعاب، خلال ساعات الذروة.

تنفيذ المخطط بحلول نهاية أكتوبر المقبل في حالة موافقة «أوفجم»

وتخطط «الشركة الوطنية»، لدفع ما يصل إلى 6 جنيهات إسترلينية لكل كيلو وات / ساعة يتم توفيرها لتلك المنازل التي تقلل من استهلاك الكهرباء، وأضافت الصحيفة، انه يمكن تنفيذ مثل هذا المخطط بحلول نهاية أكتوبر المقبل إذا تمت الموافقة عليه من قبل مكتب أسواق الغاز والكهرباء «أوفجم».

بدوره، قال متحدث باسم الشبكة الوطنية، إن الشركة تعمل على تطوير خدمة جديدة ستكون متاحة للمستهلكين طوال هذا الشتاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

صحيفة: بائعو الغاز الأمريكي إلى أوروبا يتم إثرائهم بملايين الدولارات

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «بليك» السويسرية، إن رواد الأعمال الذين يبيعون الغاز الأمريكي إلى أوروبا يتم إثرائهم بملايين الدولارات، مشيرة إلى أن حصة إمدادات الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا زادت من 20 إلى 60% على مدار العام.

وسخرت الصحيفة السويسرية قائلة، إن «واشنطن» تتظاهر بأنها المنقذ، مشيرة إلى أن الفارق في السعر كبير في القارتين.

ونقلت الصحيفة عن بيانات «بيزنس إنسايدر» أن التجار وشركات الطاقة يتلقون ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأرباح من توريد الغاز الطبيعي الأمريكي إلى أوروبا.