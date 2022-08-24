الحكومة: بدء اختبارات «وظائف المعلمين» في 28 أغسطس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين 45 ألفا و666 متقدما، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.

«الكفاءة والجدارة» معيارا الحصول على الوظائف

وأكد رئيس الوزراء، تقدير الدولة لوظيفة المعلم السامية، وتوجيهاته للحكومة بضرورة اختيار أفضل المتقدمين للتدريس لأبنائنا، مشددا على أنّ الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد للحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة، ويعد مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا دون أدنى تدخل بشري، ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة.

الجدول الزمني للاختبارات

وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمني، الذي أعده الجهاز لعقد الاختبارات والمقرر لها أن تبدأ الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس، باختبار المتقدمين من محافظة الجيزة، وتليها محافظة القاهرة في 29 أغسطس، ثم القليوبية في 30 أغسطس، والمنوفية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر، ومحافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر، ثم محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

وأضاف أنّه من المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر، ومحافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر، وتليها محافظة بني سويف يومي 11 و 12 من نفس الشهر، ثم محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر، والشرقية يومي 14 و 15 سبتمبر، وسوهاج 17 سبتمبر، وكفر الشيخ 18 سبتمبر، ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر، ودمياط والفيوم 20 سبتمبر، ثم المنيا يومي 21 و 22 سبتمبر.

وكشف رئيس الجهاز، عن أنّه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر، ومحافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر، وأخيرا محافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

وأشار الشيخ إلى أنّ الإعلان عن المسابقة كان يوم 26 يونيو الماضي وذلك قبل فتح باب التقديم لمنح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أنّه جرى فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الماضي، بعدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أنّ التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوزه التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.

اختبارات إلكترونية

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّه من المقرر أن يخضع المتقدمون لاختبار إلكتروني يتكون من عدة محاور، تتضمن «الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنّه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر للتخصص، موجّها الشكر في هذا الصدد إلى كليات التربية بالجامعات، والأساتذة والخبراء، الذين عاونوا الجهاز في تحديث بنوك الأسئلة لديه في كافة هذه المحاور.