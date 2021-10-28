7 معلومات عن مركز العزيمة لعلاج الإدمان مجانا في الغردقة

أنشأت الدولة مركز العزيمة لخدمة وعلاج الإدمان بالمجان، في مدينة الغردقة على مساحة 3500 متر مربع، بطاقة استيعابية 96 سريرا، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية، والإرتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، ويعد المركز أحد إنجازات الرئيس السيسي ويتبع المركز وزارة التضامن الاجتماعي، ويشرف عليه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

أول مركز من نوعه لعلاج الإدمان

ويقع المركز وسط مدينة الغردقة، ويقدم خدماته بالمجان، ويخدم مدينة الغردقة ةمحافظات الصعيد المحرومة من خدمات علاج الإدمان .

ويضم المركز الكائن بمدينة الغردقة قسما للعيادات الخارجية، بعدد 3 عيادات، بسعة تشغيل 75 مريضا يوميا وتعمل 3 أيام فى الأسبوع وتشمل 32 غرفة فردية، و30 غرفة زوجية بإجمالي طاقة استيعابية 96 سريرا.

ويضم المركز مطعما وصالتي تأهيل رياضي «بنج وبلياردو»، ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وأماكن خارجية ومسطحات خضراء، وأدوات ترفيهية ورياضية، بينها تنس طاولة وبلاي استيشن وبلياردو وملعب طائرة وشاشات تليفزيون وصالة رياضية وغرف مكيفة ومطعم مجهز للتجهيزات كافة

وتتوافر بالمركز خدمة سحب السموم «الديتوكس»، والتأهيل، ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنويا قرابة 21 ألف مريض إدمان، ما بين 19500 مريض عيادات خارجية، و1080 «حجز داخلي».

وقال صلاح رضوان مسؤل مركز العزيمة بالغردقة، لـ«الوطن»، إن مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمجان في الغردقة هو أحد أهم السبل للقضاء على الإدمان في البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، وأحد إنجازات الرئيس السيسي، خاصة أنه يخدم عدة محافظات بصعيد مصر بالإضافة إلى البحر الأحمر، مشيرا إلى تحقيق نتائج كبيرة على الصعيد الطبي.

وأشارت الدكتورة كريمة خطاب، المعالج النفسي، وأستاذ علم النفس الإكينيكي، في تصريحات صحفية، إلى أهمية مركز الإدمان، في إنقاذ آلاف المدمنين غير القادرين، خاصة الفئة العمرية صغيرة السن، ويوميا يشهد َمتعافين.