سعر اليورو اليوم الخميس 25-8-2022 في البنوك المصرية

مع التغيرات الاقتصادية والتوقعات حول أسعار العملات يهتم الناس بكل ما يتعلق بعملات الدول المختلفة، ومن بينها سعر اليورو لمعرفة ما وصلت إليه العملة الأوروبية في البنوك.

وفي بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022، تسعى بوابة «الوطن» لمتابعة وتقديم كل ما هو جديد في مجال أسعار العملات، منها سعر اليورو بالبنوك الحكومية والخاصة، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات البنك الأهلي لـ 19.12 جنيه لعمليات البيع، و18.99 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو صباح اليوم في بنك مصر نحو 19.01 جنيه للشراء و19.12 للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ضمن المعاملات ببنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للشراء و19.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزى المصري

بلغ سعر اليورو اليوم داخل بنك المصرف المتحد 18.98 جنيه للشراء، و19.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو ضمن المعاملات في بنك المصرف المتحد نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو ضمن المعاملات في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.99 جنيه للشراء، و19.14 للبيع، كما سجلت العملة الأوروبية داخل البنك المركزي اليوم نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.06 للبيع.