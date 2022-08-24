نور عرقسوسي تتخطى الــ3 ملايين مشاهدة بأغنية «Que linda en AUE»

تعاونت الفنانة السورية نور عرقسوسي مع الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE، وشاركت في غناء «تريو» غنائي بعنوان «Que linda en AUE» مع الرابر الإماراتي «سعود جي» والمغني لابيلاردو دليمار، والذي صوّر بطريقة الفيديو كليب، وأظهر حياة الطلاب داخل الحرم الجامعي، أين يجلسون ويلتقون، وكيف يدرسون ويمارسون هواياتهم الترفيهية والتثقيفية والرياضية، وتم تصوير مشاهد الأغنية داخل مكتبة الجامعة، إلى جانب عدة أماكن داخل الحرم الجامعي، لتشكل في مجملها مشاهد حية تلامس واقع حال الطلاب.

نور عرقسوسي تكشف تفاصيل كليبها الجديد

وأظهرت نور عرقسوسي سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الشبابي الذي يتضمن الغناء في ثلاث لغات مختلفة، العربية والإنجليزية والإسبانية، وأبدت سعادتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE في إنتاج الأغنية، وقالت: «أحببت الأغنية كثيراً، وأحببت طريقة وأسلوب الإنتاج من قبل الجامعة الأمريكية في الإمارات، وفريق عمل تصويرها بطريقة الفيديو كليب، في زوايا متعددة في مبنى الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية، وأكثر ما عجبني هو العيش بأجواء وكواليس طلاب وطالبات الجامعة وعن علاقتهم التي تستمر لما بعد التخرج أيضاً»، مؤكدة أنها قدمت العمل من كيانها ووجدانها وساهمت في كتابة الكلمات التي تغنت بها بالعربي والإنجليزي.

عدد مشاهدات الكليب

وحققت أغنية Que linda en AUE أكثر من 3 ملايين مشاهدة في قناة الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE باليوتيوب، خلال أيام قليلة من عرض الكليب الذي صوّر بأحدث تقنيات التصوير والتشويق وعنصر الجذب، حتى إن كلماته عكست حقيقة الواقع الذي يعيشه الطلاب داخل الجامعة بشكل خاص، ودبي عموماً، بعدما تم تقديم الأغنية بثلاث لغات، لتُظهر التنوع والاختلاف وتلاحم الثقافات الذي تعيشه الإمارات وتتفرد به عن باقي دول العالم.