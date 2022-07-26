هاني عادل ينتقد مطربي الراب: سقف طموحك أنك تبقى أجمد من أخصامك

انتقد الفنان هاني عادل، نوعية الأعمال المُقدمة من مُطربي الراب، لا سيما أنها تقتصر على نوع واحد، وهو التباهي بالقوة فقط، و«فرعنة» كل مُغني أمام الآخر، باستثناء ويجز وشاهين فقط.

هاني عادل يشيد بـ ويجز وشاهين

كتب هاني عادل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مش متخيل استايل موسيقي كامل، مبيتكلمش عن أي حاجة في الأغاني غير أنه جامد، وأنا معايا أجمد واحدة، وأنا مش فاضيلك وبعمل فلوس في البنك»، متابعًا: «مفيش دلوقتي إلا اتنين هما اللي بيغنوا كلام مختلف.. ويجز وشاهين.. بشكركم بجد لأنكم من وقت للتاني بتكسروا الملل».

ممكن تغيروا تفكير جيل كامل بيسمعكوا

أضاف عادل: «يا جماعة أنا بحب الراب سين جدًا، ومجهوداتهم، صدقوني أنتوا ممكن تغيروا تفكير جيل كامل بيسمعكوا.. اتكلموا عن مشاكلهم النفسية يا جماعة، مشاكلكم مع الجيل اللي مش فاهمكم، مشاكلكم العاطفية.. مينفعش يبقي كلكم يعني بتعرفوا واحدة علشان جامدة، وبتسيبها أول ما تشوف الأجمد منها».

أرجوكم شوية إبهار بالمواضيع

تابع هاني عادل: «أظن علشان كده، أغنيه (البخت) كانت حقيقية، لأن أول مرة أسمع إن حد من السين اتسحل ورا واحدة، مش عارف هي بتحبوا ولا لا.. معندكمش مشاكل؟ يعني سقف طموحك إنك تبقى أجمد من مغني تاني ومن أخصامك؟ وحتى لو كده أكتر من 100 مغني راب بيقول نفس الحاجة، ده ينفع برضه؟!».

واختتم: «ده أنتوا أجمد حاجة عندكم الكلام والكتابة.. أرجوكم اشتغلوا شوية على ده، علشان الناس تفضل تسمع.. يعني أرجوكم شوية إبهار بالمواضيع بقى، مش بس تكنيك الكتابة والقوالة.. الموضوع حاجة مهمة لو مكانش أهم حاجة.. أنا بقول ده علشان بحب أسمعكم، ونفسي الناس اللي بتحبكم متبطلش تسمعكم بعد شوية».