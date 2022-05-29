«الزراعة» تجهز تقاوي القمح للموسم الجديد ضمن مشروع مستقبل مصر الزراعي

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من عمليات الغربلة والإعداد لتقاوي محصول القمح المقرر زراعتها في الموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر الزراعي، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، يفيد الانتهاء من إعداد ألفي طن من تقاوي محصول القمح، تمهيدا لزراعتها بأراضي المشروع في شهر أكتوبر المقبل، من التقاوي المحسنة ذات الإنتاحية العالية المقاومة للأمراض.

وأشار «إبراهيم» إلى أن محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل مبكرا على استلام خام تقاوي الإكثار، لغربلة وإعداد التقاوي للمزارعين مبكرا، لضمان حصول المزارع على تقاوي تعطي إنتاجية عالية، وتساهم في زيادة دخله، وبالتالي رفع مستوى معيشته.

منظومة الزراعة تحقق أعلى درجة من النقاوة للقمح

ونجحت منظومة تقاوي القمح للموسم الزراعي الحالي، وفقا لتقرير عن الحملة القومية للقمح، في حصول المزارع على درجة عالية من نقاوة القمح، وساهمت في تحقيق إنتاجية مرتفعة حققت زيادة في الفدان الواحد بنسبة تتراوح بين 15 و20% في كل من محافظتي الشرقية والدقهلية، وبزيادة تتراوح بين 2.4 و2.7 أردب في الفدان الواحد، وفي شرق العوينات زادت لتتراوح بين 29 و33% وفي محافظة المنيا، بزيادة 5 أرادب للفدان.

تطبيق المنظومة يعتمد على الأصناف عالية الإنتاجية

وتشمل المنظومة التي تم تطبيقها للعام الخامس على التوالي تحديد الأصناف التي تتناسب مع كل محافظة، وفيها يتم تطبيق المنظومة الجديدة وهي بني سويف 1،5، و6 في محافظات محافظة المنيا، وسدس 12 ومصر 1 بالوادي الجديد، وجميزة 11، وجيزة 171 بالشرقية، ومصر 1، و2، وجميزة ،11 وجيزة 171 بالدقهلية.

وتوفر المنظومة الجديدة حوالي 20% من مياه الري المستخدمة وتوفر كمية المحروقات، نظراً لأنها تقلل ساعات التشغيل اللازمة للري.