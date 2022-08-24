«تنمية المشروعات»: فرص لتسويق منتجات الشباب بمنصات التجارة الإلكترونية

عرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالجهاز بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية «أمازون مصر وجوميا»، مزايا استثنائية لأصحاب المشروعات الصغيرة لعرض منتجاتهم وتسويقها عبر تلك المنصات التي توفر لهم عمولة مخفضة مقارنة بالمشروعات الأخرى فضلا عن إمكانية تخزين منتجاتهم لمدة عام، دون تكلفة إضافية كما يتم تدريب أصحاب المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات على كيفية تسجيل مشروعاتهم في هذه المنصات وإدارة حساباتهم بشكل سليم كما يوفر الجهاز فريقا فنيا متخصصا لدعمهم بعد إنشاء الحساب ومساعدتهم على حل أية مشكلات تواجههم أثناء التنفيذ.

تسويق المنتجات باستخدام الوسائل الحديثة

جاء ذلك استكمالاً للدعم المتكامل الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم باستخدام الوسائل الحديثة والإلكترونية ومساعدتهم على التوسع في زيادة مبيعات مشروعاتهم والترويج لها عن طريق التسويق الإلكتروني، بما يضمن قدرتهم على الاستمرار في أنشطتهم والتوسع فيها

ويستفيد من الخدمة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ممن يملكون سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية والمتخصصون في قطاعات الملابس والمنتجات الجلدية والمفروشات والمنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية والأجهزة الطبية والاليكترونية وليس بالضرورة أن يكون صاحب المشروع من عملاء جهاز تنمية المشروعات بل يمكنه أن يستفيد من هذه المميزات عن طريق التقدم لفرع الجهاز في المحافظة مقر المشروع واستيفاء البيانات المطلوبة.

دورات تدريبية لتطوير مهارات أصحاب المشروعات

كما يقوم الجهاز في نفس الإطار بتقديم دورات تدريبية لمختلف أصحاب المشروعات لتطوير مهاراتهم في مجال التسويق الإلكترونى وتتضمن الدورات التدريبية موضوعات متعددة منها توضيح مفهوم التجارة الإلكترونية وآليات التسويق الاليكتروني وكيفية اختيار القناة التسويقية المناسبة لطبيعة المشروع وإنشاء الصفحات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة الحملات الإعلانية بنجاح بالإضافة إلى مهارات التصوير الاحترافي للمنتجات.