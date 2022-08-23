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«جهاز تنمية المشروعات»: نقدم خدمات الدعم الفني للعملاء بخلاف التمويل

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هاجر عمر
11:57 ص | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
أحد العاملين بالمشروعات الصغيرة

أحد العاملين بالمشروعات الصغيرة

قال سيف الدين فهمي مساعد مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المنوط بها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتًا إلى تقديمه للخدمات المالية وغير المالية للعملاء الراغبين في إقامة أي مشروع تجاري أو خدمي أو زراعي أو غيره، سواء مشروع جديد أو مشروع قائم بالفعل يستهدف تطويره.

خدمات الدعم الفني

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن الخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات هي خدمات الدعم الفني المباشر للعملاء، من بينها دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات، لافتًا إلى تقديم الجهاز لخدمات تنمية الأعمال، كاشفًا عن أهميتها، حيث تتضمن الحوافز والمزايا التي تم إتاحتها من خلال قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

الفرق بين دراسة الجدوى الاسترشادية والاقتصادية

وأضاف أن هناك فرقًا بين دراسة الجدوى الاسترشادية ودراسة الجدوى الاقتصادية، حيث أن دراسة الجدوى الاسترشادية للمشروعات هي الدراسة التي تغطي الجوانب الرئيسية للمشروع لكن لا تغني عن إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، حيث أن هذه الدراسة تتضمن جوانب فنية ومالية تسويقية للمشروع المستهدف إقامته وقت بدء التنفيذ.

أرقام استرشادية قد تتغير بتغير الأسعار

وأوضح فهمي أن الدراسة الاسترشادية التي يقوم بها الجهاز والتي تحدث بصفة مستمرة، تتضمن أرقامًا استرشادية، حيث أن هذه الأرقام ترجع قيمة مخرجات الإنتاج وقت إعداد الدراسة، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار قابلة للتغيير.    

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