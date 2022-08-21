أستاذ اقتصاد: الدولة تتحرك بشكل جاد في تنمية المشروعات الصغيرة

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن مصر بدأت الانطلاق في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولأول مرة يتم الإجماع على تعريف للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد، وبدأت الدولة تتحرك بشكل جاد في تنمية قطاعات المشروعات الصغيرة نظرا لأهميتها الاقصادية.

تغذية المشروعات الكبرى

وأوضح «باغة» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» أن المشروعات الصغيرة لديها القدرة على تغذية المشروعات الكبرى، وهناك تجارب في الصين واليابان ناجحة من خلال اعتماد الشركات الكبرى على شركات ومشروعات صغيرة، آلاف من المشروعات الصغيرة تعمل في توفير مدخلات المشروعات الكبرى، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة تسهم في الشمول المالي للمواطن ووصول خدمات الدولة إليه، ليحقق معدلات نهوض اقتصادي متميزة.

العلاقة العسكية بين الأمية والمشروعات

وأشار الدكتور محمد باغة، إلى أن العاملين في المشروعات الصغيرة يتحسن وضعهم التعليمي تدريجيا بسبب حرصهم على التعلم، وأثبت الدراسات العلاقة العسكية بين الأمية والمشروعات، موضحا أن مدينة الأساس في دمياط أو الروبيكي في القاهرة وغيرهما تؤكد أن مصر لديها نظام متكامل للمشروعات الصغيرة ودعم المشروع وتمويله وتيسير إجراءات التشغيل بالإضافة للمساعدة في تسويق المنتج النهائي.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن التجارب الحالية ناجحة ولكنها بحاجة لمزيد من الدعم لمواجهة بعض النقاط السلبية مثل الحرب النفسية بين رائد الأعمال وصاحب المنشأة وعلاقته بالدولة معتقدا أن العلاقة تقتصر على الضرائب فقط وهو أمر غير حقيقي.