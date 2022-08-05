«البريد»: نقدم 160 خدمة ولدينا أكثر من 20 مليون حساب

قال أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، إن الهيئة لديها أكثر من 40 ألف موظف في 4200 فرع، وتم تدريب نحو 50% على الشمول المالي ومكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة التي توفر الدريب مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، موضحًا أن البريد يقدم أنواع مختلف من الخدمات تشمل المالية والحكومية، مشيرًا إلى أن قطاع نظم المعلومات يعمل على تطوير النظام الأساسي للبنوك من أجل استخدام أحدث نظام مستخدم في البنوك في مختلف الأماكن.

التنسيق مع مختلف الأجهزة

وأضاف «منصور» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قطاع البريد يتكامل مع القطاع المصري الذي يشمل البنوك والصريفة بالتنسيق مع قانون مكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال من أجل تطبيق نظام قوي شامل حيث هناك تعاون بين نظام البريد والبنك المركزي ومكافحة الإرهاب.

أرقام في هيئة البريد

وأوضح الأمين العام للهيئة القومية للبريد، أن هيئة البريد بها أكثر من 20 مليون حساب و4200 فرع، ويتم التخديم على 7 ملايين شخص من أصحاب المعاشات، مبينًا أنه يتم استقبال كبار السن وتعريفهم بكل الخدمات التي يحصلون عليها عبر بوابة مصر الرقمية، موضحًا أنه سيتم طبع كل الخدمات التي يستطيع الشخص الحصول عليها من البريد المصري على أوراق دعاية.

وأشار إلى أن البريد يقدم 160 خدمة، مؤكدا أن الحديث عن التجارة الإلكترونية أصبح كثيرا الفترة الأخيرة لذا سيعمل البريد على الدخول في شكل التبادل التجاري عبر المنصات ومؤخرا أطلقنا «يلا سوبر آب» الذي يخاطب الشباب ويتم من خلال تقديم خدمات حجز المواصلات وتحويل أموال، وكذلك حجز مواعيد الأطباء، لافتًا إلى أنه يمكن خصم المال من حساب الشخص في البريد المصري، كما سيتم إيجاد نقاط عندما يجري الشخص معاملات من أجل الحصول على جوائز، ومختلف الهدايا من 150 ألف نقطة استبدال.