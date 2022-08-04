«البريد»: تزويد محطات المترو بـ56 ماكينة ATM لتخفيض الازدحام بالفروع

قال أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، إن البريد القومي يقدم خدماته منذ أكثر من 150 سنة ويخدم أكثر من 7 ملايين شخص يحصل على المعاش.

وتابع أن هناك 4200 فرع للبريد في محافظات الجمهورية وهذا أكبر من أفرع مختلف البنوك في مصر، لافتا إلى أن هناك خطة طموحة لزيادة الفروع حتى مع التحول الرقمي الجديد، مشيرًا إلى أنه يجرى توفير السيارات المتنقلة لتقديم خدمات جديدة للمواطنين وتوجد 114 سيارة وهناك خطة لإكمالها إلى 200 سيارة.

تطور البريد المصري

وأضاف «منصور» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن السيارات التابعة للبريد يتم استخدامها في المناطق المزدحمة ويوجد 1700 ماكينة atm تابعة للبريد المصري.

ولفت إلى أن هناك تداخلا بين الماكينات والبنوك ويمكن الصرف من مختلف البنوك في هذه الماكينات، مؤكدا أن هناك فترة صعبة مر بها البريد؛ ولكن حاليًا حدث تطور كبير للغاية وبدأ البريد في التحرك للجمهور وليس فقط اعتماد مجيء الجمهور، مشيرا إلى أن مدير هيئة البريد الحالي ركز على تخفيض الازدحام في الفروع بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وسيتم تركيب 56 ماكينة تابعة للبريد في المترو.

تدريب الموظفين

وأوضح الأمين العام للهيئة القومية للبريد، أن هناك خطة لتوزيع ماكينات في المولات من أجل تسهيل الوصول إلى الجمهور، مشيرًا إلى أن البريد أصبح مكانًا لنشر ثقافة الخدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك تنسيقا مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تدريب الموظفين للتعامل مع العملاء لمعرفة التحول الرقمي والشمول المالي حيث جرى تدريب 19 ألف موظف.