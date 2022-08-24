«القومي للترجمة» ينظم حفلا لتوقيع «الأرض الحمراء» بحضور عاطف معتمد

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل توقيع لكتاب «الأرض الحمراء.. جغرافيا الاَثار في صحراء مصر الشرقية»، الذي صدر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة، بحضور مترجم الكتاب الدكتور عاطف معتمد، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس الحالي.

يذكر أنّ كتاب «الأرض الحمراء» تصدر مبيعات المركز القومي للترجمة خلال شهر يوليو الماضي، ‎وبهذه المناسبة يقدم المركز القومي للترجمة خصم 40% يوم الأحد المقبل على جميع كتب المترجم عاطف معتمد المتوفرة في منفذ البيع.

ومن بيع كتب المؤلف بالمركز: «الأرض الحمراء، القومية العرقية وسقوط الامبراطوريات، مستقبل النظام العالمي الجديد، العنصرية والتعصب العرقي، جغرافيا السياسة في روسيا، تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة».

معلومات عن المترجم عاطف معتمد

و‎المترجم عاطف معتمد أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، باحث ومترجم في الجغرافيا وفي العلاقات الدولية، عمل خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 مستشارًا ثقافيًا لجمهورية مصر العربية ورئيسًا لبعثتها التعليمية في السفارة المصرية في موسكو، له عدد كبير من المؤلفات والكتب المترجمة والأبحاث.

كتاب «الأرض الحمراء»

ويضم كتاب «الأرض الحمراء» عرضا واسع المدى لأبرز المواقع الأثرية للعصر اليوناني/ الروماني وآثاره فوق تاريخ مصر القديم، سواء ما تحتويه هذه الصحراء من طرق النقل والتجارة، الحصون والقلاع، الموانئ البحرية، المعابد وأطلال البلدات والوكالات التجارية، والمناجم والمحاجر.

في سياق آخر، يشارك المركز القومي للترجمة حاليا في فعاليات معرض الكتاب بنادي طلعت حرب والذي انطلق يوم الإثنين الماضي ويستمر إلى 30 أغسطس الحالي،، حيث يقدم المركز مجموعة من أحدث وأبرز إصداراته، بينها «مثنوي، الدجاجة الخارقة، مختارات من الغزليات الفارسية، وسجون نختار أن نحيا فيها، العقيدة والشريعة في الإسلام، وسلسلة العلماء صغار السن».