تفاصيل التعاون بين المركز القومي للترجمة وجامعة الأزهر

تم ظهر اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ومركز الأزهر للترجمة برئاسة الدكتور أحمد العزبي، وذلك بحضور الدكتورة هند أسعد المشرف على شؤون الترجمة بالمركز القومي للترجمة، والدكتور خالد عبداللطيف المنسق العام لمركز الأزهر للترجمة.

برتوكول تعاون المركز القومي للترجمة مع الأزهر

يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الإصدارات والنشر المشترك وعقد الندوات المشتركة وإصدار مجلة عن الترجمة والتعاون على الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

كما يتضمن البروتوكول تبادل الرؤى في مجالات التعاون المشتركة وأيضًا تعاون الطرفين على تشجيع البحوث والدراسات في مجال الترجمة وتطوير منهجيات تدريس الترجمة وعقد ورش للتدريب وتبادل المدربين بين الطرفين.

في سياق آخر نظم المركز القومي للترجمة الأسبوع الماضي حفل توزيع جوائز مسابقة الرواية المكسيكيه في دورتها الأولى بحضور السفير أوكتافيو تريب والروائي المكسيكي خوان بيورو، والذي يعد أحد أشكال التعاون في العلاقات المصرية المكسيكية ونقل الثقافات المميزة بين البلدين.

بدء ترجمة مشروع الثقافة المكسيكية

وأعلنت الدكتورة كرمة سامي، بدء ترجمة مشروع الثقافة المكسيكية، وأعلن المركز فوز الدكتورة رحاب وهدان بجائزة ترجمة الرواية المكسيكية في دورتها الأولى، كما حصل المترجمون الذين كتبت أسماؤهم في القائمة القصيرة على شهادات تقدير ومجموعة كتب مهداة من المركز القومي للترجمة وسفارة المكسيك بالقاهرة.

يشار إلى أن المركز القومي للترجمة كان قد أطلق الدورة الأولى من المسابقة بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة في سبتمبر الماضي، حيث تهدف إلى مد جسور التواصل من خلال ترجمة نقل ثقافة المكسيك إلى القارئ العربي.

‏‎ويحصل الفائز على جائزة قدرها ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير بإلإضافة إلى مجموعة أعمال عن الأدب المكسيكي، كما يتم نشر العمل ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.